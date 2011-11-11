В Донецкой области уже 90% плательщиков НДС используют электронную отчетность

В Донецкой области на сегодняшний день уже 88,8% (15,139 тыс.) плательщиков НДС пользуются электронной формой отчетности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе общественных связей ГНСУ в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что предприятия Донецкой области все с большим желанием переходят на электронный обмен документами с налоговой службой. Так, общее число плательщиков региона, которые отчитываются с помощью средств телекоммуникационной связи, достигло 88,8% (15,139 тыс.), тогда как годом раньше (в 2010 году) эта цифра составляла 51,30% (или 8,476 тыс.) плательщиков, а в 2009 году - всего 29,71% (5,751 тыс.) субъектов.

Комментируя данные показатели, глава комиссии по проведению реорганизации ГНСУ в Донецкой области Вадим БОНДАРЕНКО подчеркнул, что «внедрение централизованного предоставления электронной отчетности существенно сокращает время налогоплательщиков на предоставление отчетности, повышает уровень их обслуживания, позволяет своевременно обнаруживать методологические и арифметические ошибки».

По его словам, электронная форма отчетности снижает влияние человеческого фактора, и налоговая служба региона употребляет все необходимые меры для стимулирования налогоплательщиков к такому переходу.

В частности, с целью создания благоприятных условий для перехода на электронную отчетность, а также сбережения времени налогоплательщиков, которое тратится на заключение договоров, департаментом информатизации и учета налогоплательщиков государственной налоговой службы Украины внедрен новый сервис для дистанционного заключения договоров относительно представления отчетности средствами e-mail.

«Кроме этого, разработаны электронные формы запросов и ответов для получения информации о состоянии расчета с бюджетами», - заключил В. БОНДАРЕНКО.