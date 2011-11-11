Договор о ЗСТ СНГ позволяет сторонам налаживать свободную торговлю с другими субъектами

Договор о зоне свободной торговли СНГ позволяет сторонам, которыми являются страны - члены СНГ, налаживать свободную торговлю с другими странами и объединениями.

Это определено ст. 18 Договора о ЗСТ СНГ, опубликованного на сайте правительства.

«Настоящий Договор не препятствует Сторонам участвовать в соглашениях о таможенном союзе, свободной торговле и/или приграничной торговле в соответствии с правилами ВТО и, в частности, Статьи XXIV ГАТТ 1994», - говорится в документе.

Напомним, сегодня Кабинет министров на своем официальном портале обнародовал текст Договора о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран - членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.

В тот же день Н.АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.