Литвин не видит противоречия между соглашениями с ЕС и СНГ о зоне свободной торговли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит противоречия между соглашениями с Евросоюзом и СНГ о зоне свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время интервью телеканалу "Рада".

"Противоречия между этими двумя соглашениями нет, они логические и взаимно дополняют друг друга", - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР напомнил, что товарооборот Украины со странами ЕС составляет 25%, а товарооборот со странами СНГ, среди которых ключевое место занимает Россия, - 40%. "Нам нужно сделать все, чтобы удержать прогнозируемые, равноправные, дружественные и результативные отношения с Российской Федерацией", - убежден В.ЛИТВИН.

По его словам, вопрос подписания, ратификации и реализации Соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ имеет в первую очередь экономическое измерение. "Ведь, по расчетам экспертов, ВВП Украины вследствие этого увеличится на 2,5-3%, которые добавятся к тем пяти, которые есть на сегодня. Таким образом, Украина дополнительно будет получать около 10 млрд. грн. бюджетных поступлений в год", - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время председатель ВР считает, что Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом является политическим выбором Украины. "Понятно, нам придется бороться за качество отечественных товаров, потому что если Украина получит доступ к европейским рынкам, это не будет еще означать, что наши товары найдут там спрос, особенно те, что имеют низкое качество и не соответствуют стандартам ЕС. Вместе с тем, товары, которые производятся в 27 странах ЕС, будут иметь преференции. И это является проблемой. Но это и экзамен для украинских производителей, стимул для того, чтобы производить конкурентоспособную продукцию", - объяснил он.

"Невзирая на критику Украины за такие два вектора ее внешней политики, исторически, объективно обусловлено, что мы должны жить по этим двум векторам", - убежден В.ЛИТВИН. Он обратил внимание на то, что западные и часть центральных областей Украины в большей степени тяготеют к Западу, к Европе, тогда как восток и юг - к России.

По его мнению, такие настроения нужно учитывать и проводить сбалансированную политику. "Это не прихоть власти. Это просто историческое обстоятельство, которое нужно учитывать, чтобы страна развивалась, я подчеркиваю, развивалась, но при стабильных условиях", - заявил В.ЛИТВИН.