Азаров: оснований для повышения стоимости изготовления загранпаспортов нет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии оснований для повышения стоимости изготовления загранпаспортов.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время общения с пользователями Интернета на своей странице в социальной сети Facebook.

"Оснований для такого подорожания абсолютно нет никаких. Мы вернемся еще к этому вопросу". - написал Н.АЗАРОВ.

Премьер также намерен поручить соответствующим структурам изучить информацию о планируемом повышении в четыре раза с 1 января 2012 года стоимости изготовления заграничных паспортов. "Я обязательно дам поручение разобраться, почему предусматривается такое подорожание". - подчеркнул глава правительства.