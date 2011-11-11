Азаров: оснований для повышения стоимости изготовления загранпаспортов нет
20:18, 11 ноября 2011Финансы
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии оснований для повышения стоимости изготовления загранпаспортов.
Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время общения с пользователями Интернета на своей странице в социальной сети Facebook.
"Оснований для такого подорожания абсолютно нет никаких. Мы вернемся еще к этому вопросу". - написал Н.АЗАРОВ.
Премьер также намерен поручить соответствующим структурам изучить информацию о планируемом повышении в четыре раза с 1 января 2012 года стоимости изготовления заграничных паспортов. "Я обязательно дам поручение разобраться, почему предусматривается такое подорожание". - подчеркнул глава правительства.
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