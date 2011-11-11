Брюссель. Еврокомиссия намерена уменьшить количество случаев двойного налогообложения на внутреннем рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в одобренном сегодня Коммюнике для Европарламента и Совета ЕС относительно двойного налогообложения.

В коммюнике, в частности, отражены основные проблемы, связанные с двойным налогообложением или избежанием уплаты налогов вообще из-за проблем с национальным законодательством стран-членов ЕС, а также определены шаги на будущее.

“Мы должны суметь направить сообщение всем гражданам, бизнесу и торговым партнерам: ЕС не облагает налогом дважды! Двойное налогообложение – одно из наибольших налоговых препятствий для внутреннего рынка, и не может и в дальнейшем оставаться незамеченным”, - заявил комиссар ЕС по вопросам налогообложения, таможенного союза, борьбы с мошенничеством и по вопросам аудита Альгирдас ШЕМЕТА.

На сегодняшний день в Европе не существует законодательных актов, запрещающих двойное налогообложение. И хотя страны-члены ЕС регулируют вопрос двойного налогообложения путем подписания соответствующих соглашений, это, по мнению Еврокомиссии, не дает адекватной защиты гражданам и бизнесу ЕС из-за различных проблем, в том числе несогласованности законодательства стран-членов ЕС.

Вместе с коммюнике Еврокомиссия также предложила внести изменения в Директиву о выплате процентов и роялти. Этим документом предусматривается урегулировать налоги в разных странах-членах ЕС с тем, чтобы избавиться от возможного двойного налогообложения таких выплат.