НБУ потерял на курсовых колебаниях 1,5 млрд. долларов - Терехин

Из-за изменений структуры валютного резерва Национальный банк Украины потерял на курсовых колебаниях 1,5 млрд. дол.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет народный депутат Украины, экс-министр экономики Сергей ТЕРЕХИН.

«Валютный резерв государства упал. Спросите, почему? Во-первых, потому что НБУ в закрытом режиме начал менять структуру валютного портфеля валютного резерва Украины, стараясь максимально захеджировать (застраховать) обменные риски. В результате таких неуклюжих спекулятивных операций Украина номинально потеряла на протяжении последних месяцев около полутора миллиардов долларов США из своего резерва. Чем не перспектива для будущего прокурорского внимания?», — пишет народный депутат.

В связи с этим, С.ТЕРЕХИН предполагает, что некоторые резервы НБУ могут быть размещены в «мусорных» облигациях.

«На сегодняшний день в казне НБУ есть кэш, эквивалентный 12 млрд. долл. США, монетарные металлы на сумму до 1,9 млрд., остальные активы НБУ размещены в ценных бумагах, структура которых не раскрывается. Я лично не уверен, что в портфеле не найдется бумаг типа от погибшего банка Lehman Brothers. А вы?» — спрашивает экс-министр.

Как сообщалось, международные золотовалютные резервы Украины за октябрь 2011 года уменьшились на 2,3%, или на 788 млн. долл. - до 34,162 млрд. долл.