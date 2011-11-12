Украина зарезервировала трехлетнее право на пересмотр уступок в рамках соглашений ВТО
12:05, 12 ноября 2011Финансы
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Украина зарезервировала право на пересмотр уступок, зафиксированных в Перечне уступок и обязательств Украины, в рамках соглашений ВТО в течение следующего трехлетнего периода.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.
Соответствующее право зафиксировано официальным документом Секретариата ВТО от 9 ноября 2011 года.
Следующий трехлетний период начинается с 1 января 2012 года.
Напомним, Украина планировала подать заявку в ВТО для обеспечения возможности на протяжении трех лет инициировать, при необходимости, пересмотр тарифных пошлин.
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