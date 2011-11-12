Кабмин подготовил законы о налогообложении сделок, осуществляемых через офшорные зоны
12:29, 12 ноября 2011Финансы
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Правительство подготовило законопроекты о налогообложении сделок, которые осуществляются через офшорные зоны, и об изменении льгот для народных депутатов и высокопоставленных должностных лиц.
Об этом вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сообщил вчера в эфире Первого Национального телеканала.
"На следующей неделе я подам законопроект о налогообложении классических офшорных зон. И это, я думаю, быстро можно будет принять. Сейчас подготовлен проект - нужно изменить социальные льготы для народных депутатов, Кабинета министров, Администрации Президента и т.д. На следующей неделе мы сделаем", - сказал С.ТИГИПКО.
Он также сообщил, что подготовлен законопроект о введении налога «на богатство».
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