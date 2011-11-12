Нацбанк не проводит скрытую эмиссию гривни – Тигипко

Национальный банк Украины не проводит скрытую эмиссию гривни.

Об этом в эфире Первого Национального телеканала заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

«Никакой эмиссии нет. У нас только миссия МВФ уехала, которая лучше всего контролирует эти вещи. Претензии в этом отношении к Нацбанку нет», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что отсутствие эмиссии подтверждается существующими ставками на депозиты и кредиты.

«Если бы была эмиссия сегодня, никогда бы не было ставок на депозиты больше 20%, ставок на кредиты в районе 30%. Ничего этого (эмиссии – УНИАН) пока еще нет. Это пока еще разговоры», - заявил С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в Украине достаточно позитивные экономические показатели, госдолг находится в допустимых пределах и по последним данным составляет чуть боле 39% ВВП.

"Посыпать голову пеплом не надо", - отметил С.ТИГИПКО.