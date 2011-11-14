Производитель идентификационных документов в Украине консорциум «ЕДАПС» заявляет, что не повышает цены на изготовление загранпаспортов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе консорциума, в СМИ появилась информация со ссылкой на личную страницу в Facebook премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о том, что он заявил об «отсутствии оснований для повышения стоимости изготовления загранпаспортов». Таким образом Н.АЗАРОВ, якобы, прокомментировал вопрос читателя о том, почему «с 1 января изготовление загранпаспортов подорожает аж в 4 раза».

«Согласно информации, размещенной на официальной странице Николая АЗАРОВА в Facebook, премьер-министр в своем ответе читателям не применял термин «Изготовление загранпаспортов», - подчеркнули в консорциуме.

«Консорциум «ЕДАПС», как производитель идентификационных документов, официально заявляет, что цена производства загранпаспортов не изменялась и остается прежней», - сказано в сообщении.

«Для того чтобы в дальнейшем избежать возможных спекуляций в СМИ на эту тему консорциум «ЕДАПС» разъясняет, что следует различать понятия «Стоиммость оформления загранпаспорта» и «Стоимость изготовления/производства загранпаспорта»», - отметили в пресс-службе.

По их словам, стоимость оформления загранпаспорта складывается из стоимости производства бланка документа, уплаты государственной пошлины в бюджет Украины и услуг государственных органов (паспортных подразделений при МВД Украины или Государственной миграционной службе). В 2011 году при оформлении загранпаспорта в течение 30 дней официальная стоимость услуг Государственного департамента по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц МВД Украины составляет 10 гривен 28 копеек.

26 октября Кабинет Министров издал постановление №1098 «Некоторые вопросы предоставления подразделениями Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы платных услуг», в котором утвержден перечень и размер платных услуг, предоставляемых данными государственными органами. Так, что стоимость услуг ГМС по оформлению и выдаче «паспорта гражданина Украины для выезда за рубеж» составляет 87 грн. 15 копеек. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года

«Вопросы определения государственных пошлин или стоимости каких-либо государственных услуг для граждан Украины находятся вне компетенции консорциума «ЕДАПС» – национального производителя идентификационных документов. Консорциум «ЕДАПС» в рамках государственной программы по выпуску украинских загранпаспортов отвечает только за их производство», - подчеркнули в своем заявлении его авторы.

Справка УНИАН. Консорциум «ЕДАПС» создан лидерами высоких технологий в Украине и является единственной группой в мире с полным циклом предприятий по производству и внедрению самых высокозащищенных идентификационных документов и информационных систем.

Консорциум «ЕДАПС» обладает самыми современными и полностью сертифицированными мощностями, включая одно из крупнейших производств по выпуску и аутсорсингу персонализации платежных карт VISA и MasterCard.