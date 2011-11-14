Бывший комиссар Еврокомиссии стал новым премьер-министром Италии

Бывший комиссар Еврокомиссии Марио МОНТИ стал новым премьер-министром Италии.

Как передает РИА Новости, такое решение принял президент Италии Джорджо НАПОЛИТАНО после проведения консультаций с представителями всех парламентских партий, групп и объединений, председателями обеих палат национального парламента, а также с предыдущими президентами республики и пожизненными сенаторами.

Глава государства поручил М.МОНТИ сформировать новый кабинет. Это произошло спустя день после того, как в отставку ушел Сильвио БЕРЛУСКОНИ, трижды становившийся премьер-министром: в 1994, 2001 и 2008 годах.

М.МОНТИ пообещал немедленно приступить к работе по формированию правительства.

Выступая перед журналистами, 68-летний профессор экономики и декан престижного миланского университета заявил, что совместными усилиями Италия сможет преодолеть долговой кризис.

"Италия должна быть элементом силы, а не слабости в ЕС", - считает он.

Напомним, уйти в отставку С.БЕРЛУСКОНИ решил после того, как 8 ноября лишился большинства голосов в нижней палате парламента Италии. Против премьера выступили не только оппозиционеры, но и некоторые представители его собственной партии "Народ свободы".

Евросоюз приветствовал шаги Италии к созданию правительства национального единства и пообещал отслеживать, как проходят реформы в этой стране.