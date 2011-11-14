Председатель КГГА 14-19 ноября будет находиться с рабочим визитом в Японии

Сегодня начинается визит председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА в Японию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, визит, который продлится до 19 ноября, посвящен 40-летию побратимських отношений Киева и Киото.

Программа визита предусматривает встречи с руководством известных японских компаний и представителями государственных учреждений.

А.ПОПОВ неоднократно отмечал, что Киев заинтересован в привлечении иностранных инвесторов и новейших технологий к внедрению масштабных программ, предусмотренных Стратегией развития Киева до 2025 года. В частности, программой визита в Японию предусмотрена встреча председателя КГГА в Токио с руководством известных корпораций, которые ранее дали предварительное согласие на участие в нескольких программах модернизации инфраструктуры Киева. Планируется достичь окончательных договоренностей относительно сроков и этапов их реализации.

Кроме того, предусмотрены другие встречи А.ПОПОВА, во время которых председатель КГГА изучит опыт Киото в решении некоторых проблем, стоящих сегодня перед Киевом. В частности, А.ПОПОВ намерен подробно ознакомиться с системой электронного правительства, которая уже работает в мэрии Киото, а в Киеве начнет работать в следующем году.

Актуальной для Киева является проблема сохранения зеленых зон и улучшения экологии. В рамках визита запланирована встреча председателя КГГА с природоохранными организациями Киото, опыт которых может оказаться полезен для Киева, а также посещение известных парков Киото, где сохранены древние и воплощены самые современные элементы ландшафтного дизайна.

Предусмотрено ознакомление А.ПОПОВА с новейшими разработками японских онкологов.

Кроме того, в Киото председатель КГГА посетит Золотую башню Кинкакуджи, балетную школу Терады, послушает японскую арфу и посетит концерт мастеров традиционной японской музыкальной культуры.