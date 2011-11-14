Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0190-8,0260 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 8,0190/8,0260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2638/0,2643, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0195/11,0310.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3722/1,3724 (пятница, 11 ноября, – 1,3657/1,3659).

В пятницу, 11 ноября, Нацбанк на рынок не выходил.