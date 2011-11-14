МВФ подготовит отчет о выполнении Украиной программы stand-by 2008 года

Совет директоров Международного валютного фонда в пятницу, 11 ноября, провел обсуждение вопроса об анализе выполнения Украиной программы в рамках соглашения о stand-by с исключительным доступом к финансированию, заключенной в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении Представительства МВФ в Украине, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в 2002 году Совет директоров МВФ решил проводить анализ результатов выполнения программ предыдущих периодов, которые предусматривали доступ к средствам из Общего ресурсного счета Фонда.

«Цель такого анализа, который должен быть завершен в течение одного года с момента окончания действия договора, - провести критическое и откровенное обсуждение вопроса о том, предоставлено ли обоснование при заключении соглашения - в том числе обоснование предоставления доступа к средствам в исключительном объеме - а также оценить эффективность внедрения программы, поддерживаемой ресурсами Фонда», - говорится в сообщении.

Также указывается, что группа экспертов МВФ готовит отчет, который обсуждается с представителями властей страны, а затем предоставляется на обсуждение в Совет директоров МВФ.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА.

«Миссия МВФ находилась в Киеве в период с 25 октября по 3 ноября. Был обеспечен прогресс в обсуждении мер экономической политики, необходимых для завершения второго пересмотра программы в рамках соглашения о «стенд-бай», - сказал М.АЛЬЕР.

«Мы решили взять паузу, чтобы дать возможность выполнить определенную дополнительную работу по проработке технических вопросов. Ожидается, что дискуссии по вопросам экономической политики будут возобновлены в ближайшем будущем», - отметил представитель Фонда.

В свою очередь, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина и МВФ начнут пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией. «Мы договорились о том, что после завершения переговоров с Россией, в частности по цене на газ, другим условиям, мы начинаем плотную работу с миссией Международного валютного фонда по корректировке нашей программы сотрудничества на 2012 год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.