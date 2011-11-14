Отрицательное сальдо внешней торговли Украины за 9 месяцев выросло почти вдвое

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-сентябре 2011 года составило 9,54 млрд. долл., что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (5,44 млрд. долл.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-сентябре 2011 г. экспорт товаров из Украины составил 49,95 млрд. долл., импорт – 59,49 млрд. долл. По сравнению с январем-сентябрем 2010 года экспорт увеличился на 37,8%, импорт – на 42,7%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-сентябре 2010 года – 0,87).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 217 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 32,1% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 15%, механическое и электрическое оборудование – 9,7%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,8%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,3%, продукты растительного происхождения – 7%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 4,9% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,3% до 8,4%, руд, шлаков и золы – с 5,2% до 5,8%, железнодорожных локомотивов – с 4,6% до 5,7%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 4,7% до 4,9%, изделий из черных металлов – с 3,8% до 4,2%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2,5%, удобрений – с 1,8% до 2,5%. Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов – с 29,6% до 27,8%, механических машин – с 6,2% до 5,2%, электрических машин – с 4,8% до 4,6%, зерновых культур – с 4,7% до 4,5%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 32% до 35,1%, механических машин – с 7,4% до 8,4%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,7% до 6,4%, электрических машин – с 5,7% до 6,4%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,9% до 4,4%, фармацевтической продукции – с 4% до 3,3%, бумаги и картона – с 2,5% до 2%, руд, шлаков и золы – с 2,1% до 1,3%.