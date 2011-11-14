ГНСУ утвердила Госреестр регистраторов расчетных операций

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) утвердила Государственный реестр регистраторов расчетных операций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, реестр утвержден приказом ГНСУ №114 от 4 ноября 2011 года.

В первой части реестра определены регистраторы расчетных операций, разрешенные для первичной регистрации. То есть, модели данных регистраторов могут продаваться и использоваться в работе предпринимателей.

Ко второй части реестра отнесены модели, первичная регистрация которых запрещена. На эти регистраторы расчетных операций районная налоговая инспекция фискальный номер выдавать не будет. Указанные модели могут использоваться только в работе тех предпринимателей, которые с ними уже работают.

В пресс-службе также сообщили, что упразднен приказ ГНСУ №21 "Об утверждении Государственного реестра регистраторов расчетных операций" от 13 января 2011 года.