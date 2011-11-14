Литвин: соглашение о ЗСТ СНГ до сих пор не поступило в парламент

В Верховную Раду до сих пор не поступило соглашение о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

«Я еще раз хочу сказать, что соглашение не поступило в Верховную Раду Украины. Почему? Это вопрос к правительству, которое приняло настоящий документ и подало его на подпись Президенту с тем, чтобы он внес в Верховную Раду Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Кабинет министров на своем официальном портале обнародовал текст Договора о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ, который премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подписал 18 октября в Санкт-Петербурге во время заседания глав правительств стран-членов СНГ.