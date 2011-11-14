ВР рассмотрит проект госбюджета во втором чтении в начале декабря

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2012 год во втором чтении в начале декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН во время Согласительного совета.

«Ориентировочно, мы будем планировать его на начало декабря, потому что правительство говорит о том, что до конца ноября планирует завершить переговоры (с Международным валютным фондом – УНИАН)», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, после завершения переговоров нужны одни сутки для того, чтобы перечислить ряд показателей в проекте государственного бюджета.