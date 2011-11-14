Предприниматели намерены в ноябре провести «межрегиональные майданы»

Предприниматели намерены в ноябре 2011 года провести в регионах «межрегиональные майданы» в рамках акции «Марш пустых кошельков».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украине Вячеслав РОЙ.

«Завтра в городе Чернигов состоится акция в рамках «Марша пустых кошельков» - «Верни деньги автоперевозчику», - сообщил он.

По словам В.РОЯ, на сегодня власть Чернигова имеет долг перед автоперевозчиками по разным оценкам от 50 до 120 тыс. грн. как компенсацию за перевозку льготных категорий пассажиров. «Речь идет о том, что водители, ремонтники не получают заработную плату», - заявляет он.

Предусматривается участие около 50-60 микроавтобусов в акции.

Кроме того, В.РОЙ отмечает, что данная проблема касается всех регионов страны.

На 16 ноября 2011 года в Хмельницке запланировано провести «межрегиональный майдан», на котором соберутся предприниматели с разных регионов с целью высказать свои позиции по отношению к тем проблемам и требованиям, которые выдвинули участники акции «Марша пустых кошельков». К участию в акции также приглашаются политики, которые имеют желание отчитаться о своей работе.

«В Киев вывозить людей — ну кошельки-то пустые — нет возможности. Потому мы пошли таким путем — сделать несколько «майданов» межрегиональных. Хмельницкий — это начало. В конце концов, мы хотим сделать последний «майдан» в Донецке», - сказал В.РОЙ.

Также он сообщил, что на сегодня требования участников акции «Марша пустых кошельков» расширяются в зависимости от обстоятельств, таких как рассмотрение проекта Трудового кодекса, против которого выступают предприниматели. Кроме того, свои требования вносят и региональные предприниматели.

Как сообщал УНИАН, акция "Марш пустых кошельков" началась в Киеве 13 октября 2011 года.

Одним из требований предпринимателей является уменьшение единого социального взноса в 2 раза. Среди других требований - отмена действия Налогового кодекса и создание рабочих групп для доработки закона, а также отмена пенсионной реформы.