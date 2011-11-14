КС завтра разъяснит права получателей услуг потребительского кредита

Завтра, 15 ноября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 10 ноября Решение по делу о конституционном обращении гражданина Андрея СТЕПАНЕНКО об официальном разъяснении положений пунктов 22, 23 статьи 1, статьи 11, части восьмой статьи 18, части третьей статьи 22 Закона „О защите прав потребителей“ во взаимосвязи с положениями части четвертой статьи 42 Конституции Украины (дело о защите прав потребителей кредитных услуг).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Необходимость в официальном разъяснении автор ходатайства аргументирует неоднозначным применением указанных положений судами Украины и органами исполнительной власти, что может привести к нарушению его права на защиту государством как потребителя услуг коммерческого банка, предусмотренного частью четвертой статьи 42 Конституции Украины.

Субъект права на конституционное обращение утверждает, что суды распространяют действие закона лишь на правоотношения, которые возникают на стадии заключения договора потребительского кредита. Органы исполнительной власти, напротив, исходят из того, что действие закона распространяется на правоотношения сторон договора потребительского кредита не только на стадии его заключения, но и на стадии выполнения.

Поэтому он просит Конституционный Суд Украины разъяснить: действие закона в части защиты прав получателей услуг потребительского кредита распространяется лишь на стадию заключения соответствующего договора или же и на стадию его выполнения.

Судья-докладчик по делу Юрий БАУЛИН.