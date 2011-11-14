Литвин подтвердил - жизнь депутатов страхуется

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подтверждает, что жизнь и здоровье народных депутатов страхуется, но деньги по страховке выплачиваются только в случае смерти депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции.

Спикер отметил, что именно по запросам журналистов он выяснил данный вопрос. По словам В.ЛИТВИНА, жизнь и здоровье народных депутатов страхуется в соответствии с законом о государственной службе. «Но это не значит, что им эти деньги выплачиваются. Выплачивается соответствующая сумма в случае смерти народного депутата, и не более того», - подчеркнул председатель ВР.

Также В.ЛИТВИН отметил, что информация по этому поводу будет размещена на официальном сайте ВР.

Как сообщалось, по данным СМИ, Верховная Рада объявила о проведении закупки услуг по страхованию жизни и здоровья народных депутатов. Как отмечается в объявлении «Вестника государственных закупок», ожидаемая стоимость страховки составит 4,432 млн. грн. То есть, приблизительно 10 тыс. грн. на каждого из 450 парламентариев.

31 октября председатель ВР пообещал выяснить обстоятельства страхования жизни депутатов на 4,4 млн. грн.

"Вы меня застали врасплох. Я разберусь, привычная ли это практика, или это впервые", - сказал он тогда на брифинге.