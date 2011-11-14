В «Мегалот» снова сорван джек-пот – харьковчанин выиграл более 5 млн. грн.

В субботу, 12 ноября 2011 года, снова был сорван джек–пот лотереи «Мегалот». Общая сумма выигрыша счастливчика составила – 5 млн. 050 грн. Об этом УНИАН сообщил оператор государственных лотерей «М.С.Л».

Уже известно, что ставка в 20 грн. была сделана в Харькове на ул. Петровского, 38 в Центре обслуживания игроков «М.С.Л».

Напомним, что 2 недели назад – 29 октября с. г. житель Львова сорвал рекордный для лотереи «Мегалот» джек-пот. Его выигрыш составил 13 млн. 810 тыс. грн.

Суммарно за прошедший месяц в «Мегалот» было выиграно 22 млн. грн.

В «МСЛ» отмечают, что стоимость билета «Мегалот» составляет 5 грн., а стоимость билета в самой популярной лотереи Европы – EuroMillions - 4 евро. И при этом, в «Мегалот» вероятность выиграть джек-пот более чем вдвое выше, чем в EuroMillions.

Справка УНИАН. Оператор государственных лотерей «М.С.Л» («Молодьспортлото») является правоприемником «Спортлото» и работает на лотерейном рынке уже 35 лет.

Сегодня компания «М.С.Л.» имеет 31 представительство в регионах Украины и около 30 различных видов лотерей. «М.С.Л» объединяет такие бренды как «Лото-Забава», лотереи «Хто там», «Мегалот», «Спротпрогноз». Также есть большой выбор мгновенных лотерей.

«Мегалот» является классической числовой лотереей по игровой формуле, близкой к многим западным лотереям, которая дает возможность накапливать большие джек-поты.

С 1993 года компания «М.С.Л.» является членом Европейской ассоциации государственных лотерей и ТОТО, которая объединяет ведущие лотерейные компании Европы.

«Мегалот» - числовая государственная лотерея существует с 1 сентября 2001 года.