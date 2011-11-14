Нацбанк разъяснил банкам, какую информацию они могут получать от клиента в процессе идентификации

Национальный банк Украины 11 ноября разослал коммерческим банкам разъяснение относительно проведения идентификации клиентов банков.

Так в разъяснении, текстом которого располагает УНИАН, указывается, что на сегодня ряд банков в процессе идентификации клиентов (проводится в соответствии с постановлением НБУ — УНИАН) требует от клиентов - физических лиц, без учета риска осуществления ими финансовых операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, данных, в частности, о видах деятельности предприятия, на котором работает клиент; совокупном доходе семьи; есть ли среди родственников клиента работники или учредители банка; был ли клиент руководителем (собственником) предприятия, которое обанкротилось (ликвидировано); применялись ли к клиенту штрафные санкции за нарушение действующего законодательства; данные о семейном положении; ученой степени, наличии транспортных средств (количество транспортных средств в собственности, вид, марка, модель, год выпуска).

При этом Нацбанк отмечает, что в качестве основания для предоставления клиентом такой информации комбанки отмечают пункт 3 постановления НБУ № 22 от 31.01.2011, которым необходимость получения такой информации не предусмотрена.

«Если банк считает необходимым получить дополнительные данные, которые не требуются действующим законодательством Украины, он должен определить перечень таких документов и сведений и предусмотреть условия их предоставления в договоре с клиентом или опроснике. При этом банк должен проинформировать клиента, что такой перечень документов и сведений не является согласно требованиям законодательства обязательным, а их предоставление осуществляется в добровольном порядке» - говорится в разъяснении НБУ.

Кроме того, НБУ отмечает, что получение от клиента информации с целью уточнения данных относительно его идентификации, оценки финансового состояния и сути деятельности должно осуществляться с учетом уровня риска клиента, определенного в соответствии с внутрибанковской программой оценки и управления рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма.

Так в Нацбанке считают, что для оценки финансового состояния клиентов - физических лиц, получающих с помощью банка заработную плату, пенсию, стипендию, социальные пособия и другие предусмотренные законодательством социальные выплаты, в том числе при условии, что пополнение таких счетов из других источников не осуществляется или осуществляется в течение квартала на общую сумму, не превышающую 150 тыс. грн., и/или открывают имеют в банке один счет (депозитный) на незначительную сумму, если такие клиенты не отнесены к высокому уровню риска, не является обязательным, получения подробной информации об имуществе таких клиентов.

При этом НБУ обращает внимание банков, что непредоставление клиентами данных, указанных банками в опросниках, однако предоставление которых не предусмотрено законодательством как необходимое для осуществления идентификации, изучения сути деятельности и оценки финансового состояния клиента, не может быть основанием для отказа банком в обслуживании таких клиентов.