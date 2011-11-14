Госстат намерен в 2012г. расширить набор товаров, входящих в индекс потребцен

Государственная служба статистики с января 2012 г. планирует расширить набор товаров, на основе которых рассчитывается индекс потребительских цен, до 335 позиций.

Об этом говорится в сообщении Госстата, обнародованном на его сайте.

На сегодня количество позиций товаров, входящих в индекс потребительских цен, составляет 296 позиций.

По информации Госстата, новыми товарами (услугами) представленными в наборе, в частности, станут: хлеб заварной и багет, масло оливковое, киви, капуста пекинская, кондиционеры, блендеры, миксеры, дрели, тонометры, подготовительные курсы к поступлению в ВУЗ, услуги няни, услуги больниц, маникюр, аренда жилья, страхование личного транспорта, мойка легкового автомобиля, дизельное топливо, материалы смазочные, ноутбуки, USB флэш-накопители, памперсы детские, часы наручные, зонты, средства бытовой химии и др.

Как отмечают в Госстате, потребительский набор пересматривается раз в пять лет с учетом изменений на потребительском рынке и в структуре денежных расходов домохозяйств. Действующий на сегодня набор утвержден в 2007 году.