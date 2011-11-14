Поступления в ПФУ в январе-октябре выросли на 7% - до 163,204 млрд. грн.
19:44, 14 ноября 2011Финансы
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По оперативным данным, в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) из всех источников финансирования в январе-октябре 2011 года поступило 163,204 млрд. грн., что на 7%, или на 10,737 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщается на официальном сайте фонда.
Сумма собственных поступлений за 10 месяцев составила 112,616 млрд. грн., что на 17,8%, или на 17,047 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период 2010 года.
Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе-октябре т.г. составили 175,567 млрд. грн.
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