Азаров: главная задача Кабмина - остановить «долговую пирамиду»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что правительство в 2012 году планирует начать существенное сокращение государственного долга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

«Со следующего года правительство будет проводить политику сокращения соотношения долга к ВВП», - отметил Н.АЗАРОВ.

В 2012 году, по словам Н.АЗАРОВА, правительство планирует выйти на 2,5% - максимум 3% дефицита бюджета.

При этом он сообщил, что в августе, сентябре, октябре текущего года правительство не осуществляло заимствований.

“Справимся собственными ресурсами, уменьшая нагрузку на банки, чтобы увеличить возможность кредитования экономики”, - отметил он.

«Главная задача правительства на сегодняшний день – остановить «долговую пирамиду» и за счет ускоренного экономического роста выполнять свои обязательства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сообщил, что в Украине госдолг находится в допустимых пределах и, по последним данным, составляет немногим больше 39% ВВП.