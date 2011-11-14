Курс НБУ на 15.11.11

Официальный курс НБУ на 15 ноября:100 USD США – 798.2300 (на 14 ноября – 798.2300)100 EUR – 1090.3024 (на 14 ноября – 1089.5840)10 RUR – 2.6351 (на 14 ноября – 2.6147).Учетные курсы банковских металлов: 959 XAU 10 Золото–142124.85(на 14.11-140807.77)961 XAG 10 Серебро–2744.31(на 14.11–2695.62)962 XPT 10 Платина–131707.95(на 14.11–129792.20)964 XPD 10 Палладий–52603.36(на 14.11–51725.30).

Официальный курс НБУ на 15 ноября: 100 USD США – 798.2300 (на 14 ноября – 798.2300) 100 EUR – 1090.3024 (на 14 ноября – 1089.5840) 10 RUR – 2.6351 (на 14 ноября – 2.6147). Учетные курсы банковских металлов: 959 XAU 10 Золото–142124.85(на 14 нояб.–140807.77) 961 XAG 10 Серебро–2744.31(на 14 нояб.–2695.62) 962 XPT 10 Платина–131707.95(на 14 нояб.–129792.20) 964 XPD 10 Палладий–52603.36(на 14 нояб.–51725.30).

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