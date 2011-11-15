Сегодня можно ожидать дальнейшего снижения курсов евро и фунта - эксперт

На мировых торгах во вторник, 15 ноября, с большой долей вероятности стоит ожидать дальнейшего снижения курсов евро и фунта против американского доллара, наиболее актуальным для евро/доллара выглядит диапазон 1.3500-1.3650, для фунт/доллара – 1.5800-1.5950, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, инвесторы во вторник ожидают публикации индекса настроений в деловой среде, рассчитываемого немецким исследовательским институтом Zew. Кроме того, дополнительный интерес могут представлять данные по ВВП ЕС, Германии и Франции, индексы потребительских и розничных цен Великобритании, а также изменение объёма оборота розничной торговли в США.