НБУ: по итогам 2011 года рост ВВП составит 5%, инфляция – 7,5%

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2011 года составит 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Нацбанка Украины Сергей АРБУЗОВ в ходе открытого заседания правления Нацбанка.

При этом он отметил, что по последним данным, за январь-октябрь текущего года рост ВВП составил 5,5%. Кроме того, по его словам, по итогам текущего года НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 7,5%. При этом С.АРБУЗОВ напомнил, что правительственный прогноз инфляции в текущем году составляет 8,9%, а за январь-октябрь показатель инфляции составил 5,4%.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что по итогам 2011 года рост валового внутреннего продукта Украины составит 5%, инфляция составит менее 10%.

Справка УНИАН. в конце октября этого года НБУ прогнозировал рост ВВП Украины в текущем году на уровне 4,8-5%, инфляцию – 8,5%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).