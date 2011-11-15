В первом полугодии 2012г. 49% акций "Ощадбанка" могут выставить на продажу

Член Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Станислав АРЖЕВИТИН допускает объявление в первом полугодии 2012 года конкурса по продаже 49% акций "Ощадбанка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.АРЖЕВИТИН сообщил сегодня в ходе выступления на 6-й ежегодной конференции Института Адама Смита.

«Создается впечатление, что уже в следующем году, в первом полугодии, 49% акций этого банка (Ощадбанка – УНИАН) может быть выставлено на продажу», - сказал он.

При этом С.АРЖЕВИТИН отметил, что вопрос продажи акций "Ощадбанка" государством будет зависеть от ситуации в банковской системе и от глубины кризисных явлений.

Также С.АРЖЕВИТИН считает, что государство намерено изменить систему гарантий по вкладам "Ощадбанка".

«Я думаю, что на государственном уровне будет сделана попытка вывести из "Ощадбанка" государственные гарантии по вкладам населения и перевести его на обычный режим, как и другие коммерческие банки, – стать членом Фонда гарантирования вкладов», - отметил он.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.