Кабмин и МВФ продолжают консультации по пересмотру макропоказателей на 2012г. - Азаров

Правительство Украины и Международный валютный фонд продолжают консультации по пересмотру макропоказателей экономического развития на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на брифинге.

«Каждый день Министерства экономики и финансов дебатируют с МВФ – и с Вашингтоном и со здешней миссией по поводу этого пересмотра», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом премьер отметил, что ему не хотелось бы, чтобы прогнозы были ухудшены. «Я задаю простой вопрос – вам хочется, чтоб прогнозы были более плохими? Не хочется. Вот и мне не хочется, чтоб они были хуже, чем те, которые мы уже составили. Будем смотреть, как жизнь будет идти», - заявил Н.АЗАРОВ.

Напомним, что в переговорах с Украиной о продолжении выделения кредитных средств МВФ предлагает сократить некоторые экономические показатели развития в 2012 году. В частности, по некоторым данным, предлагается сократить рост ВВП с 5 до 3,9%.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

14 ноября председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2012 год во втором чтении в начале декабря.

«Ориентировочно, мы будем планировать его на начало декабря, потому что правительство говорит о том, что до конца ноября планирует завершить переговоры (с Международным валютным фондом – УНИАН)», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, после завершения переговоров нужны одни сутки для того, чтобы пересчитать ряд показателей в проекте государственного бюджета.