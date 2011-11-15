Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов кредитовать украинские предприятия в российских рублях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в беседе с журналистами сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

Так, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли ЕБРР возможность предоставления рублевых кредитов украинским компаниям, он сказал: «В принципе, это возможно. При этом, если газовые расчеты будут переводиться в рубли, то у российских банков, особенно государственных, здесь (в Украине - УНИАН) будет преимущество».

А.КУУСВЕК сообщил, что в России 40% общего объема финансирования, проводимого ЕБРР, осуществляется в российских рублях, а это около 1 млрд. евро в рублевом эквиваленте.

Относительно ожидаемых объемов рублевого кредитования в Украине А.КУУСВЕК сказал, что они будут зависеть исключительно от спроса на такое финансирование.

При этом он отметил, что валютные риски при кредитовании в рублях не ниже рисков, которые возникают у украинских предприятий при кредитовании в долларах.

«Я бы не сказал, что валютные риски рублевые меньше, чем валютные риски при кредитовании в долларах», - сказал А.КУУСВЕК.