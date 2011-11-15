Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0210-8,0250 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0190/8,0255, к 12:00 сузился спрэд - 8,0200/8,0230. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0210/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2617/22, к 12:00 цены снизились до 0,2612/16. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2609/12. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7375 (+0,2626).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3599/1,3601, а к 15:00 понизились до 1,3548/50. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9095/10,9205, к 12:00 цены, вслед за евро, ушли вниз - 10,8765/10,8845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,8625/10,87205.