Столичные налоговики изучают мнение крупного бизнеса относительно создания специализированных инспекций по их обслуживанию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киеве, крупным налогоплательщикам предложено заполнить анкету, размещенную на сайте ведомства.

В пресс-службе напомнили, что согласно п.7 ст.64 Налогового кодекса, специализированные органы государственной налоговой службы будут сопровождать крупных налогоплательщиков.

Обслуживание в таких инспекциях даст возможность крупному бизнесу сократить время контактов с налоговиками, максимально внедрить электронные процедуры, не попасть под налоговую дискриминацию и т.д.

Напомним, согласно Налоговому кодексу, крупным налогоплательщиком является юридическое лицо, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние 4 последовательные налоговые (отчетные) квартала превышает 500 млн. грн. или общая сумма уплаченных в госбюджет налогов, которые контролируются органами ГНСУ, за такой же период превышает 12 млн. грн.