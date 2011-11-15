Иностранные инвестиции в экономику Беларуси выросли вдвое

Минск. В январе-сентябре 2011 года в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 12,6 млрд. долл. США, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как предает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Национального статистического комитета Беларуси.

«Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 70% от всех поступивших иностранных инвестиций. По сравнению с январем-сентябрем 2010 года оно увеличилось в 2,3 раза. Основной формой привлечения прямых инвестиций были долговые инструменты (88,5% от общего объема прямых инвестиций). Задолженность за товары, работы, услуги в объеме валового поступления прямых иностранных инвестиций за январь-сентябрь 2011 года составила 7,5 млрд. долл., что в 2,1 раза больше, чем за январь-сентябрь 2010 года», - сообщает Белстат.

Значительные объемы прямых иностранных инвестиций с учетом задолженности за товары, работы, услуги поступили от резидентов России (56% от общего объема прямых инвестиций). От резидентов Великобритании поступило 27,5% валового объема прямых инвестиций, Украины – 3,3%, Кипра – 3,1%.

Прочих иностранных инвестиций (не от прямого инвестора) получено 3,8 млрд. долл., или в 1,6 раза больше, чем за январь-сентябрь 2010 года. На их долю приходилось 30% от всего валового поступления иностранных инвестиций.

Справка УНИАН. Основными инвесторами белорусских организаций были субъекты хозяйствования России (47,8% от всех поступивших инвестиций), Великобритании (21,3%), Кипра (7,8%) и Австрии (6%).

Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли (33,7% от всех поступивших инвестиций), транспорта (32,1%), промышленности (25,7%).