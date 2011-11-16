У участников рынка все меньше возникает желание приобретать евро или фунт - эксперт

На торгах в среду, 16 ноября, евро и британский фунт могут продолжить терять позиции на фоне растущего нежелания участников рынка рисковать, давление на европейские валюты может вновь оказать негативная экономическая статистика, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, по предварительным прогнозам, уровень безработицы в Великобритании в октябре вырос до 5,1%, что на 0,1% больше, чем в сентябре. Кроме того, в среду Банк Англии опубликует отчёт об инфляции, что также может привлечь внимание участников рынка. В США запланированы к выходу данные по чистому объёму покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, а также изменению объёма промышленного производства. В целом, на рынке сложилась ситуация, когда у участников все меньше возникает желание приобретать евро или фунт. Рисковые активы вряд ли будут пользоваться популярностью на торгах в среду.

По прогнозу аналитиков, основной целью для евро станет отметка 1,3400, для фунта – 1,5700. В паре с японской иеной доллар продолжит движение у отметки 77,00.