Вторая волна кризиса будет менее разрушительной, но более длительной – эксперты

Так называемая вторая волна мирового экономического кризиса будет менее глубокой, но более длительной. Такое мнение высказал Президент группы компаний «Смарт-холдинг» Вадим НОВИНСКИЙ в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Вторая волна мирового кризиса».

«Всё, что происходит в Европе, всё, что происходит в Греции, в остальных странах с суверенными долгами, как раз говорит о том, что наступит вторая волна (кризиса). Кризис будет немножко другого характера. Он просто будет менее глубокий, но, мне кажется, более длительный. Уже все к этому немножко подготовились – и государство, и частные компании. Все уже будут встречать кризис во всеоружии», - считает В. НОВИНСКЙ.

В условиях кризиса руководитель «Смарт-холдинга» считает наиболее адекватной классическую стратегию использования финансовых ресурсов. «Когда будет кризис, лучше тогда денежки пока подержать и осмотреться. Длительное время не надо, но и очертя голову бросаться и вкладывать средства в новые проекты не стоит – нужно будет семь раз отмерить, один раз отрезать. То, что уже начато, надо будет продолжать, а ко всему остальному нужно будет очень аккуратно подходить», - уверен эксперт.

При этом президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР убежден, что начало следующей волны кризиса зависит от того, насколько Большая двадцатка сможет устранить кризис государственных финансов.

«В подобного рода событиях хорошо предсказывается начало, но очень редко – конец. Все прогнозы основаны на неустойчивости экономики, связанной с кризисом государственных финансов во многих странах мира. Мне трудно сбалансировать шансы – может ли он быть устранен или нет, но совершенно ясно, что вероятность кризиса – общего кризиса – сейчас выше, чем, скажем, три года тому назад. Предположительно можно говорить о том, что эта волна (кризиса), если она будет, будет более вялой, чем первая волна», - считает А.ПАСХАВЕР.

По его словам, «как долго она продлится – это вопрос сложный. Она может превратиться в длительный фактор мировой экономики, то есть – в стагнацию».

«Сегодня нет такого спекулятивного фактора, который был первопричиной первой волны кризиса. То есть, этот кризис не будет связан, скажем, с перепотреблением – с потреблением незаработанного. Он будет более вялый еще и потому, что государственные финансы – более регулируемы, более управляемы», - считает А.ПАСХАВЕР.