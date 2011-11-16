Минфин привлек в госбюджет 100 тыс. грн. от продажи индексированных ОВГЗ

Министерство финансов Украины от продажи 15 ноября индексированных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 100,115 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, были размещены облигации с датой погашения 5 ноября 2014 года и доходностью 8,22% годовых.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Купонный период составляет 6 месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.