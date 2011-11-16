Минфин инициирует запрет продажи капитализированных банков их прежним владельцам

Министерство финансов Украины разработало и подало на рассмотрение Верховной Рады законопроект «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах банков, в капитализации которых приняло участие государство», которым, в частности, предлагается запретить продавать капитализированные государством банки их прежним владельцам.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минфина.

В сообщении указывается, что принятие этого закона позволит создать правовые основания для достижения наивысшей цены продажи пакетов акций капитализированных банков (ПАО «Родовид Банк», ПАО «АКБ «Киев» и АО «Укргазбанк») и обеспечить возврат средств государственного бюджета Украины, направленных на участие в капитализации банков.

«Основным принципом и особенностью продажи акций является недопущение к участию в их продаже лиц, которые в период капитализации банков государством владели капиталом этих банков. Это обусловлено тем, что действия или бездействие таких лиц повлекли существенное ухудшение финансового состояния учреждений и вызвали угрозу банкротства», - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Также отмечается, что данным законопроектом предусмотрено использование лучшей мировой практики, которая заключается в том, что при продаже докапитализированных государством банков привлекаются специализированные учреждения в качестве советников. Такой советник полностью сопровождает все процессы, связанные как с предпродажной подготовкой банков, так и с непосредственной реализацией плана их продажи.