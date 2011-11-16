Инвесторы снова опасаются распространения долгового кризиса в еврозоне - эксперты

На протяжении всего вчерашнего дня торги на украинских фондовых площадках проходили со снижением на фоне опасений касательно распространения долгового кризиса в еврозоне.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В первую очередь, подчеркивают аналитики, поводом для негатива во вторник, 15 ноября, стали результаты размещения государственных облигаций Италии и Испании, доходность которых значительно выросла по сравнению с предыдущим размещением. В то же время, доходность десятилетних облигаций Италии в очередной раз превысила отметку в 7%, что вызывает сомнение в том, сможет ли новое правительство Италии разрешить непростую финансово-экономическую ситуацию, сложившуюся в стране.

По словам аналитиков, в конце торговой сессии 15 ноября, под влиянием сильных статистических данных из США, индексу Украинской биржи удалось несколько восстановить потери. Так, стало известно об увеличении розничных продаж на 0,5% против ожидаемого роста на 0,4%. Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в ноябре вырос на 0,6 пункта, после снижения в предыдущем месяце на 8,5 пункта, что указывает на некоторое улучшение деловых условий.

Как отмечают аналитики, торги на украинском фондовом рынке во вторник завершились вблизи уровней открытия. Согласно результатам сессии, индекс Украинской биржи упал на 0,12% до 1596,88 пункта, а индекс ПФТС - на 0,38% до 596,65 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции «Укрсоцбанка» (-3,01%), «Райффайзен Банка Аваль» (-2,78%) и «Азовстали» (-2,77%). В то же время, наибольший рост был зафиксирован по бумагам Ясиновского КХЗ (+6,2%) и «Стиролу» (+3,08%).

Среди наиболее важной статистики, которая выходит сегодня, аналитики отметили данные по рынку труда из Великобритании, индекс потребительских цен по еврозоне, а также индекс потребительских цен и данные по промышленному производству в США.