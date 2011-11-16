Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0215-8,0230 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0195/8,0250, к 12:00 сузился спрэд 8,0205/8,0225. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно повысились 8,0215/8,0230 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2607/12, к 12:00 цены поднялись 0,2612/16. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2610/12. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7801 (+0,0426).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3430/1,3555. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8150/10,8240, к 12:00 цены ушли вверх 10,8515/10,8580. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,8280/10,8340.