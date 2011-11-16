Объем прямых иностранных инвестиций в Украину вырос на 39%

В январе-сентябре 2011 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 4 млрд. 742,1 млн. долл. США прямых инвестиций, что на 39% больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 1 октября 2011 года составил 48 млрд. 466,2 млн. долл., что на 8,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года, и в расчете на одного украинца составляет 1060,8 долл.

Инвестиции поступали из 128 стран мира.

В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 12,09 млрд. долл., Германия – 7,29 млрд. долл., Нидерланды – 4,91 млрд. долл., Австрия – 3,45 млрд. долл., Российская Федерация – 3,43 млрд. долл., Великобритания – 2,5 млрд. долл., Франция – 2,22 млрд. долл., Швеция – 1,76 млрд. долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,56 млрд. долл. и США – 1,082 млрд. долл.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 октября 2011 г. составила 7 млрд. 857,5 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 октября 2011 г. составил 56 млрд. 323,7 млн. долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2011 г. составил 6 млрд. 860,6 млн. долл., в т.ч. в страны ЕС — 6 млрд. 532,5 млн. долл. (95,2% общего объема), в страны СНГ - 228,7 млн. долл. (3,7%), в другие страны мира - 99,4 млн. долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины проводились в 47 стран мира, основной объем направлен на Кипр (92,6%).