Минюст с 21 ноября начнет исполнять полномочия центрального органа по вопросам банкротства

Министерство юстиции с 21 ноября начнет фактическое исполнение полномочий центрального органа исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации политики по вопросам банкротства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, распоряжения, которым определен момент начала исполнения Минюстом этих полномочий и, соответственно, фактическое прекращение полномочий Государственного департамента по вопросам банкротства, приняты сегодня, 16 ноября, на заседании Кабинета министров.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, в соответствии с Положением о Министерстве юстиции, утвержденным Указом Президента Украины 6 апреля 2011 года, Минюст определен главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации политики по вопросам банкротства.

На сегодняшний день, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, министерством проведены все необходимые мероприятия для обеспечения выполнения новой функции. В частности, Минюстом утверждена вся необходимая нормативно-правовая база, созданы территориальные органы по вопросам банкротства в составе главных управлений юстиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киев и Севастополь, осуществлены все необходимые мероприятия организационного, кадрового и материально-технического характера.

Таким образом, в соответствии с распоряжением Кабмина, с 21 ноября 2011 года Министерство юстиции и его территориальные органы (Главные управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, в областях, городах Киев и Севастополь) начнут фактическое выполнение полномочий в сфере банкротства.

Одновременно с этим, по словам министра юстиции, вступят в силу все нормативно-правовые акты Минюста по вопросам банкротства, которые регламентируют порядок реализации министерством новых полномочий.