Янукович оценивает экономическую ситуацию в Украине как стабильную

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оценивает текущую экономическую ситуацию в государстве как стабильную и такую, которая дает основания говорить о перспективах ее дальнейшего улучшения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций.

«Ситуация, которая сейчас сохраняется в экономике нашего государства, дает нам определенный оптимизм», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, экономика Украины второй год демонстрирует тенденцию к росту, также уменьшается уровень инфляции. «В прошлом году мы имели 8,9%, в этом году за десять месяцев имеем 4,2%. Сколько нам дадут ноябрь и декабрь - трудно предсказать, но мы не ожидаем высокого роста инфляции. Она будет на уровне сезонной», - отметил он.

Также глава государства обратил внимание на уменьшение до 3,5% запланированного на 2011 год показателя дефицита бюджета (в прошлом году этот показатель закладывался на уровне 5,5%).

Президент также отметил, что в последнее время Украине удалось значительно увеличить объемы торговли со своими ключевыми партнерами в мире. «Мы поставили в основу нашей внешней политики экономизацию внешней политики и дали ей название – национальный прагматизм. Мы ищем общий язык с нашими партнерами, защищая наши национальные интересы», – сказал глава государства.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ признал, что Украина, как и другие государства, еще имеет проблемы, связанные с глобальным экономическим кризисом, который до сих пор окончательно не преодолен в мире.