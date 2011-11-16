Комитет ВР рекомендует принять за основу законопроект о гарантировании вкладов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять за основу законопроект №9342 от 25 октября 2011 года о системе гарантирования вкладов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято депутатами сегодня во время заседания комитета.

По мнению одного из авторов законопроекта, народного депутата Станислава АРЖЕВИТИНА, фонд гарантирования вкладов необходимо перевести на новый, более высокий уровень деятельности, когда он будет отвечать не только за выплату средств клиентам ликвидируемых банков, но и будет принимать участие непосредственно в процедуре ликвидации проблемных банков.

«В Украине фонд гарантирования, который на сегодня работает в статусе выплатной кассы, надо поднять на второй уровень, то есть это фонд, который будет выплачивать не только (деньги — УНИАН) клиентам проблемных банков, но и принимать участие в процедуре ликвидации банка в случае, если Национальный банк примет такое решение», - сказал С.АРЖЕВИТИН.

Также он сообщил, что данный законопроект получил одобрение со стороны Международного валютного фонда.

По словам председателя Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталия ХОМУТЫННИКА, проект закона предусматривает сокращение расходов на выведение неплатежеспособных банков с рынка и уменьшение убытков Фонда гарантирования вкладов физлиц, которые возникают в процессе выплаты вкладов, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета. "Мы ожидаем, что таким образом будет уменьшена финансовая нагрузка на участников рынка, НБУ и госбюджет. К тому же сократятся риски появления проблемных и неплатежеспособных банков, будут внедрены новые модели оценки и противодействия возможным вызовам на финансовом рынке", - сказал В.ХОМУТЫННИК.

Кроме того, законопроект поддерживает Нацбанк, отметила заместитель председателя НБУ Вера РЫЧАКОВСКАЯ.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд в 2010 году составили 1,428 млрд. грн., выплаты гарантированных сумм – 2,294 млрд. грн. Выплаты осуществлялись вкладчикам 16 ликвидированных банков, гарантированную сумму получили 65 тыс. человек.