Янукович заявляет о первых результатах нового антикоррупционного законодательства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что чиновники-коррупционеры уже ощущают на себе действие нового антикоррупционного законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций.

«Его (новое законодательство) все больше ощущают те, кто делал свой бизнес на бюджете и искал себе место на тех должностях, где это можно было делать», - отметил Президент.

Безусловно, добавил глава государства, борьба с коррупцией будет вызывать сопротивление коррумпированных чиновников. «Это не будет нравиться чиновникам, которых отлучают от сладких мест и дают по рукам», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что борьба с коррупцией направлена на детенизацию экономики. «Теневой капитал - это фундамент для злоупотреблений, коррупции и нарушения других законов. Это мешает жизни людей в нашей стране», - отметил он.

«Какая часть общества занимается коррупцией? Специалисты говорят, это не больше 5%. Но за счет кого эти 5% живут? За счет всех остальных 95%, которые платят налоги», - подчеркнул Президент.

Кроме того, глава государства остановился на вопросе улучшения качества жизни людей. Он подчеркнул, что этот вопрос должен оставаться одним из приоритетных направлений работы власти.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, идет речь, в частности, о перестройке инфраструктуры в регионах, совершенствовании системы жилищно-коммунального хозяйства и реформах в этом направлении, оптимизации тарифной политики.

«Это развитие регионов. Когда мы говорим – инфраструктура, это значит реформа системы здравоохранения, образование, дороги... Это хозяйство, которым вы будете заниматься», – отметил Президент.