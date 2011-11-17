Дефицит бюджета Греции за месяц вырос на 1 млрд евро - до 20,1 млрд евро

Бюджетный дефицит Греции с января по октябрь 2011 года увеличился на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 20,1 млрд евро, сообщает Reuters.

Эти цифры касаются только госбюджета и не затрагивают сводный бюджет, который включает расходы на страхование, местное самоуправление и ряд других расходов.

За последний месяц дефицит бюджета вырос почти на миллиард евро. В период с января по сентябрь текущего года дефицит бюджета составил 19,16 млрд евро.

В понедельник новый премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил, что дефицит бюджета страны к концу 2011 года достигнет 9%.

Греция вынуждена резко сокращать расходы бюджета, чтобы получить кредиты ЕС и МВФ.

Из-за финансовых проблем, которые заставляют аналитиков говорить о возможном выходе Греции из еврозоны, премьер страны Георгиос Папандреу был вынужден уйти в отставку. Его пост занял Пападимос, в среду сформированное им коалиционное правительство получило вотум доверия в парламенте, что было необходимо для получения очередного транша финансовой помощи.