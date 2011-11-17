В скорректированном госбюджете Беларуси дефицит уменьшен в 7,5 раза

Минск. В Беларуси бюджет на 2011 год скорректирован с дефицитом в 800 млрд. белорусских рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Согласно сообщению, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подписал соответствующий указ №524 об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2011 год и внесении изменений и дополнений в некоторые указы.

Так, документом предусматривается, что доходы республиканского бюджета в 2011 году составят 49,28 трлн. белорусских рублей, расходы – 50,08 трлн. рублей. Дефицит республиканского бюджета планируется в размере 800 млрд. рублей (0,3% к валовому внутреннему продукту), что на 5,2 трлн. рублей меньше установленного в Законе «О республиканском бюджете на 2011 год».

Существенное превышение в 2011 году запланированных параметров валового внутреннего продукта обусловило рост на 15,67 трлн. рублей доходов республиканского бюджета.

С учетом более высокого, чем планировалось, поступления доходов в Указе предусматривается увеличение на 10,47 трлн. рублей расходов республиканского бюджета.

Дополнительные средства будут направлены на финансирование как текущих расходов, так и капитальных вложений.

Справка УНИАН. Указ Президента Беларуси №524 внес изменения в Закон «О республиканском бюджете на 2011 год», который предусматривал доход республиканского бюджета на 2011 год в размере 33,61 трлн. рублей, расходы – 39,61 трлн. рублей, а дефицит при этом планировался в размере 6 трлн. рублей.