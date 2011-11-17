Сегодня пара EUR/USD продолжит движение вниз - эксперт

На торгах в четверг, 17 ноября, пара EUR/USD продолжит движение вниз, поддержкой выступит уровень 1,3300, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, GBP/USD может продавить поддержку на уровне 1,5700 и уйти к отметке 1,5600. USD/CHF попытается преодолеть сопротивление на уровне 0,9300. Если пара сможет это сделать, то откроется дорога к следующему важному уровню - 0,9400.

В четверг стоит обратить внимание на публикацию данных об изменении объема оборота розничной торговли в Великобритании и по числу первичных заявок на получение пособия по безработице в США. Но как уже показали предыдущие дни, основные новости стоит ждать из Европы, где усугубляется кризис и выхода из сложившейся ситуации пока не видно, подчеркивают аналитики.