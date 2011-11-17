Госдолг США достиг беспрецедентных показателей - свыше 15 трлн долл.

Размер государственного долга США достиг беспрецедентных показателей, превысив в среду $15 трлн, заявило американское Министерство финансов.

В настоящее время в конгрессе работает так называемый суперкомитет, который призван найти компромисс по сокращению госбюджета. Республиканцы, входящие в него, настаивают, что главным способом достижения этой цели должен стать пересмотр в сторону сокращения размера затрат на здравоохранение для пожилых людей, в том числе за счет роста пенсионного возраста. Если не пойти на это, настаивают они, эти госпрограммы обанкротятся сами собой.

Демократы, в свою очередь, настаивают на увеличении налогов, в частности, на самых богатых американцев. Республиканцы утверждают, что если пойти на этот шаг, бизнес перестанет думать о создании рабочих мест и проблема безработицы лишь только усугубится.

Свое решение «суперкомитет» должен объявить уже через неделю, и пока видимого прогресса нет, сообщает Associated Press.

Если демократам и республиканцам, входящим в него, не удастся договориться, в силу вступит автоматическое сокращение статей бюджета, предусмотренное договоренностью о поднятии потолка госдолга, которая была достигнута этим летом. В соответствии с ней бюджет Пентагона, например, может лишиться сотен миллиардов долларов, передает «Газета.Ru».